Основатель портала Wikeleaks Джулиан Ассанж перенес инсульт во время заседания Верховного суда Великобритании по делу о его экстрадиции в США 27 октября, где он присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарша, передала 11 декабря газета Daily Mail

Дело Ассанжа: суд разрешил экстрадировать создателя Wikileaks в США © REUTERS, Henry Nicholls/File Photo Стеллы Морис, во время судебного заседания у 50-летнего Ассанжа произошла транзиторная ишемическая атака, у него не закрывалось правое веко, а память была нечеткой. Врач обнаружил у него задержку реакции зрачка при попадании света, что может говорить о повреждении нервов.

Судья освободила его от участия в заседании, при этом Ассанж не мог уйти из тюремной видеорубки.

Сейчас он принимает лекарства от инсульта. С тех пор основатель WikiLeaks «более или менее выздоровел», сказала Морис. Однако его здоровье может ухудшиться, предположила она.

Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в шпионаже и взломе компьютеров из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм 2010-2011 годов. По версии следствия, Ассанж был соучастником оборонного аналитика Челси Мэннинга, который нарушил закон о шпионаже, взламывал компьютеры и публиковал материалы, которые могли навредить информаторам спецслужб США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет заключения.