Страны «большой семерки» расписались в неспособности взять ответственность за свои ошибки, в том числе в ситуации с Украиной. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем Telegram

Ермак обсудил с послами G7 ситуацию на границах Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Она отметила, что таких ошибок у стран G7 накопилось «немало»: «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе, ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом, нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло, переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заключила она.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7 едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится «широкая группа стран, включая другие страны G7».

Саммит министров иностранных дел стран G7 проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в «неисполнении» Минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, «в Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта».