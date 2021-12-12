Тональность разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе прошедших по видеосвязи переговоров была предельно конкретной и не терпящей разночтений. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Россия 1»

«Оставили дверь открытой»: мировые СМИ о переговорах Путина и Байдена © AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.