Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 декабря в интервью для журналиста Билла О'Райли заявил, что расстроен тем, как нынешний президент США Джо Байден провел онлайн-переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующую трансляцию О'Райли вел в своем Twitter

«Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен», — заявил Трамп, назвав Байдена «некомпетентным».

Трамп не пояснил, чем именно он был расстроен по результатам переговоров.