«Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен», — заявил Трамп, назвав Байдена «некомпетентным».
Трамп не пояснил, чем именно он был расстроен по результатам переговоров.
Show about to begin. pic.twitter.com/sk7kxwAiU1— Bill O'Reilly (@BillOReilly) December 11, 2021
В начале недели Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.