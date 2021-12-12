Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2». Об этом 11 декабря заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung

Бондаренко: США и Россия договорились по «Северному потоку - 2» под прикрытием антироссийской истерии © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено

В начале декабря издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект. Одна из причин такой позиции — давление на германское правительство, причем сразу с нескольких сторон. Так, в качестве разменной монеты «Северный поток-2» хотят использовать США и Украина, которые обещают России ввести жесткие и болезненные санкции в случае вторжения на территорию Украины, которое якобы готовят в Кремле.

Сейчас процедура сертификации «Северного потока-2» приостановлена, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG собирается создать дочернюю компанию в Германии, чтобы перевести на нее активы и управление газопроводом на территории страны. Между тем, Европа уже истратила больше четверти купленного и закачанного в подземные хранилища газа. Стоимость топлива в Европе снова растет, а сертификация и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», который на Западе рассматривают как возможность справиться с дефицитом энергоносителей, затягивают.