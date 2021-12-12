«США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — отметил Яблоньский.
Как считает замглавы МИД, такая позиция наивна.
«Мы всегда должны ставить безопасность выше выгоды, особенно если они (получатели выгоды) ограничиваются несколькими немецкими компаниями», — добавил он.
РФ не раз заявляла, что «Северный поток-2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.