Позиция США относительно проекта «Северный поток-2» смягчилась. Об этом 11 декабря заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review

«Спасибо Меркель за «Северный поток-2»: неонацисты устроили митинг у посольства Германии © скрин YouTube

Как считает замглавы МИД, такая позиция наивна.

«Мы всегда должны ставить безопасность выше выгоды, особенно если они (получатели выгоды) ограничиваются несколькими немецкими компаниями», — добавил он.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток-2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.