Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было, передает 12 декабря РИА Новости

Эксперт: Байден пошел на немыслимые уступки Китаю и России © REUTERS, The White House/Handout

Он отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.

«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг», — сказал президент.

При этом ранее Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отметив, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.