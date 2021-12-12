«Никогда не было таких планов» — заверил Байден журналиста, спросившего, отказались ли США от такой идеи.
Он отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.
«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг», — сказал президент.
При этом ранее Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отметив, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.