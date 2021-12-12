Сенатор-республиканец Конгресса США Тед Круз 11 декабря заявил, что слабость американского президента Джо Байдена «играет на руку» России и Китаю, передает телеканал Fox News

Эксперт: Байден пошел на немыслимые уступки Китаю и России © REUTERS, The White House/Handout

«Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <…> они не верят, что президент США что-либо предпримет», — подчеркнул сенатор.

Политик заявил, что Россия якобы вознамерилась напасть на Украину именно благодаря капитуляции Джо Байдена перед президентом России Владимиром Путиным.

«Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта "Северный поток-2"», — заявил республиканец.

Круз подчеркнул, что главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.