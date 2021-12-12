Заместитель главы министерства внутренних дел (МВД) Украины Александр Гогилашвили 11 декабря в своем Facebook извинился за скандал у блокпоста в Донбассе

Украинский депутат назвала безответственным заявление Зеленского о референдуме по Донбассу © president.gov.ua

Гогилашвили добавил, что согласен с решением главы МВД Украины Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство. По его словам, он готовит рапорт на имя министра и будет «всячески помогать» расследованию инцидента.

Накануне Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Сотрудники полиции попросили его выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали. Министр внутренних дел Украины заявил, что после случившегося на блокпосте начата проверка.