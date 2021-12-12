Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Инна Совсун 11 декабря в эфире телеканала «Украина 24» назвала совершенно безответственным заявление президента страны Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу

Зеленский допустил проведение на Украине референдума по Донбассу © president.gov.ua

«Никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», — заявила депутат.

В минувшую пятницу Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе, а «может быть в целом о прекращении войны». В то же время Зеленский заметил, что пока ни одна страна не предлагала Киеву пойти на такой шаг.

Бывший президент страны Петр Порошенко раскритиковал слова Зеленского. Согласно заявлению экс-главы государства, Зеленскому стоит отказаться от антиконституционной идеи референдума. Порошенко посоветовал действующему президенту «внимательно изучить уроки 2014 года». Помимо этого, Порошенко заявил, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения «неукраинских решений».