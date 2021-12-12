Посол Украины в Германии Андрей Мельник 11 декабря призвал не ждать помощи от Берлина при новом канцлере ФРГ Олафе Шольц, передает ZN.UA

Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua

Он заявил, что эта позиция, «с моральной точки зрения не выдерживающая критики», будет сохранена немецкими властями.

Мельник отметил, что официальных объяснений такого решения от предыдущего правительства Германии власти Украины не получали. Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям

Мельник заявил, что Киев все же надеется на смену позиции официального Берлина по вопросу предоставления вооружения. Он считает, что это усилило бы позиции ФРГ и для продвижения посреднической миссии, которая на сегодняшний день «находится в тупике».

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Вашингтон пообещал Киеву деньги и различное оборудование. В ведомстве сообщили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов украинская сторона должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Также в октябре Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена также обсуждалась отправка на Украину военных советников.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.