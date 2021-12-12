США и Россия будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в Североатлантический альянс. Об этом 11 декабря заявил аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания «Главред»

Асафов: Байден готов обсуждать нерасширение НАТО на восток © REUTERS, The White House/Handout Джо Байдена о праве стран «вступать куда угодно».

«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — написал аналитик.

Кочетков добавил, что Россия не планирует нападать на Украину, а стремится к диалогу с Киевом.

На днях министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.