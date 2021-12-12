После переговоров лидеров России и США Америка фактически признала за Россией право на зону влияния. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Принципиально важным и новым аспектом в переговорах является фактическое признание за Россией зоны влияния, считает эксперт.

«А принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть», — сказал Погребинский. Почему санкции против России убрали из оборонного бюджета США – Крашенинникова

Кроме того, США взяли обязательство содействовать выполнению Украиной Минских соглашений, добавил эксперт.

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