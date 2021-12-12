По мнению бывшего главы израильской спецслужбы "Натив", СССР развалился из-за разложения элит. Об этом Яков Кедми рассказал в интервью Украина.ру

К распаду страны привела слабость властей, считает Кедми.

«Я не хочу говорить о том, насколько справедливо или не справедливо, нравственно или безнравственно было то, что тогда произошло — это дело народов Советского Союза и России. Я оцениваю с профессиональной точки зрения: власть не могла удержаться при таких условиях. Она была абсолютно развращена, безвольна, бессильна, безынициативна. И тогда любой случайный чиновник, как Бурбулис, мог крутить как угодно и как ему хотелось. И то, что получилось…», — сказал Кедми. Станислав Шушкевич: хотели попросить у Ельцина немножко газа и нефти, а демонтировали СССР © bsdg.by

Процесс распада страны был логичным из-за развала властных структур, но в то же время случайным — как показали события в Беловежской пуще. Если бы вместо Крючкова был другой руководитель КГБ, этого не было бы. Понятно, что если бы не Горбачев, то этого не было бы, заключил эксперт.

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