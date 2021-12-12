Эксперты прогнозируют два сценария, по которым русский язык в Казахстане останется языком международного общения, и с другой стороны, общество в Казахстане становится более казахским. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Русския язык сохраняет лидирующие позиции, несмотря на то, что Казахстан становится более этнически однородным, отметил эксперт. «Общество становится более казахским по крови, но русский язык все равно сохраняет лидирующие позиции. Если сравнить показатели свободного владения русским языком и его использования сейчас и 10 лет назад, то мы не найдем больших изменений. Более того, сейчас численность русскоязычных классов в школах растет быстрее, чем казахских, несмотря на то, что прирост населения происходит в основном за счет казахской молодежи», — сказал Мендкович. Эксперт описал, что должно произойти, чтобы Казахстан превратился во вторую Украину © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Люди стараются дать своим детям русскоязычное образование, как завещал великий казахский поэт Абай, заключил эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.