Эксперт напомнил, что санкции американцы с российского газопровода снимают не первый раз.
«Да, есть и промежуточный итог — с «Северного потока — 2» снова сняли санкции. Но тут ключевое слово «снова». Вроде бы американцы с немцами по этому вопросу уже договорились, и тут опять то же самое. Теперь они разыграли легенду для имбецилов, по которой Байден сорвал вот-вот неминуемое вторжение России в Украину, а потому давайте позволим русским (до очередного вторжения) запустить газопровод», — сказал Лесев.
Но не Россия эту шизофреническую историю в западных СМИ запускала, но зато Кремль получает то, к чему шаг за шагом идет: трубопровод таки будет работать, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.