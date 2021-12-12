«Легенда для имбецилов», согласно которой Россия нападёт на Украину, была прикрытием для снятия Америкой санкций с «Северного потока-2». Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Эксперт напомнил, что санкции американцы с российского газопровода снимают не первый раз.

«Да, есть и промежуточный итог — с «Северного потока — 2» снова сняли санкции. Но тут ключевое слово «снова». Вроде бы американцы с немцами по этому вопросу уже договорились, и тут опять то же самое. Теперь они разыграли легенду для имбецилов, по которой Байден сорвал вот-вот неминуемое вторжение России в Украину, а потому давайте позволим русским (до очередного вторжения) запустить газопровод», — сказал Лесев. «Северный поток - 2»: Газопровод достроен, но он может не заработать в 2021-м, а цены на газ приближались к 1000 долларам © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Но не Россия эту шизофреническую историю в западных СМИ запускала, но зато Кремль получает то, к чему шаг за шагом идет: трубопровод таки будет работать, заключил эксперт.

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