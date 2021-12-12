Переговоры лидеров России и США принесли плоды для России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Ранее президент РФ Владимир Путин и российские официальные лица неоднократно называли перспективу принятия Украины в НАТО "красной линией" для России. Эксперт подчеркнул, что Путин добился публичной дискуссии по этому вопросу.

«Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз. Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой», — сказал Лесев. Почему санкции против России убрали из оборонного бюджета США – Крашенинникова

Позиции России здесь объективно сильнее. Все-таки не Мексику берут в ОДКБ, а Украину пытаются запихнуть в НАТО, заключил эксперт.

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