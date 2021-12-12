Олег Царёв купил предприятие-банкрот: Днепропетровскую бумажную фабрику, и превратил её в успешное производство. После госпереворота 2014 года его у Царёва отняли. Об этом политик рассказал в интервью Украина.ру

У завода были трехгодичные долги по заработной плате, предприятие стояло около трех лет. На территории работало два пункта по приему металлолома. Оборудование рабочие, не получавшие зарплату сдавали в металлолом, рассказал собеседник издания.

«Я запустил это предприятие. И я вам скажу, что удовольствие, когда ты делаешь что-то действительно большое, запускаешь некий большой, глобальный проект — это радость созидания. Это большое удовольствие! Долги предприятия и долги по зарплате года три погашал…И если отбросить политику и все такое, я создал прибыльное, хорошее, большое предприятие, поднял, модернизировал..», — сказал эксперт. «Пытаются убаюкать». Олег Царев о том, что России уже сейчас нужно делать с Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако предприятие у Царёва отняла группа олигархов после переворота 2014 года. Политик выразил сожаление, что им не удалось даже поддержать работающее, налаженное предприятие, и в результате оно ушло на металлолом.

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