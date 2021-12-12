Дед Олега Царёва - Василий Ковалёв, работал в системе атомной промышленности. О своём предке в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат украинского парламента

Ковалёв трудился в системе среднего машиностроения, в Чкаловске близ Ленинабада — первенце атомной промышленности СССР: из урана, добытого и обогащённого здесь, запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба, рассказал Царёв.

«Я понимаю этих людей, понимаю, почему они были счастливы. Можно получить маленькое убогое счастье, купив себе большую яхту. Возможно это яхта и самая большая в мире, но счастье от этого менее убогим не станет. А советский человек, получал удовлетворение, когда в степи или в тайге на пустом месте построил гигантский завод, город, электростанцию!», — сказал Царёв. Олег Царев объяснил, что будет, если Россия будет по полной поставлять электричество на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов

Причастности к великим достижениям большой страны нас лишили, сетует собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.