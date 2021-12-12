Ковалёв трудился в системе среднего машиностроения, в Чкаловске близ Ленинабада — первенце атомной промышленности СССР: из урана, добытого и обогащённого здесь, запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная бомба, рассказал Царёв.
«Я понимаю этих людей, понимаю, почему они были счастливы. Можно получить маленькое убогое счастье, купив себе большую яхту. Возможно это яхта и самая большая в мире, но счастье от этого менее убогим не станет. А советский человек, получал удовлетворение, когда в степи или в тайге на пустом месте построил гигантский завод, город, электростанцию!», — сказал Царёв.
Причастности к великим достижениям большой страны нас лишили, сетует собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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