Экс-депутат украинского парламента Олег Царев не голосовал на референдуме за развал Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Собеседник издания подчеркнул, что к происходящему относился с большой долей скептицизма.

«Я не голосовал на референдуме за развал Советского Союза. Я учился тогда в Москве, в МИФИ, факультет «Автоматики и электроники» (диплом «инженер-физик») и с большим скептицизмом относился к происходящему, мне не нравилось то, что происходит в стране, и уж точно я был против распада Советского Союза», — сказал Царёв. Олег Царев рассказал о сепаратных переговорах, которые сейчас активно ведет Зеленский © president.gov.ua

Если бы пришлось голосовать, то Царёв бы голосовал против, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.