Собеседник издания подчеркнул, что к происходящему относился с большой долей скептицизма.
«Я не голосовал на референдуме за развал Советского Союза. Я учился тогда в Москве, в МИФИ, факультет «Автоматики и электроники» (диплом «инженер-физик») и с большим скептицизмом относился к происходящему, мне не нравилось то, что происходит в стране, и уж точно я был против распада Советского Союза», — сказал Царёв.
Если бы пришлось голосовать, то Царёв бы голосовал против, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.