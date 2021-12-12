Исчерпание ресурсов Украины Западом ограничено лишь сроком существования Украины, уверен эксперт.
«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — сказал Черняев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.