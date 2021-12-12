Резких пророссийских шагов от немецкого правительства ожидать бессмысленно, у Берлина есть обязательства по отношению к США, напомнил эксперт.
«Но с Россией будет конструктивное взаимодействие. Их министр иностранных дел Анналена Бербок может в течение часа высказаться за конструктив с Россией, потом Россию в чем-то обвинить, потом опять говорить о сотрудничестве с Россией», — сказал Асафов.
Она и будет антироссийским рупором, который будет компенсировать пророссийские действия канцлера, заключил эксперт.
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