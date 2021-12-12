Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок от партии "Зеленых" будет выступать антироссийским "балансиром" более пророссийскому канцлеру Олафу Шольцу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Резких пророссийских шагов от немецкого правительства ожидать бессмысленно, у Берлина есть обязательства по отношению к США, напомнил эксперт.

«Но с Россией будет конструктивное взаимодействие. Их министр иностранных дел Анналена Бербок может в течение часа высказаться за конструктив с Россией, потом Россию в чем-то обвинить, потом опять говорить о сотрудничестве с Россией», — сказал Асафов. Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока - 2» - Землянский © Facebook Валентина Землянского

Она и будет антироссийским рупором, который будет компенсировать пророссийские действия канцлера, заключил эксперт.

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