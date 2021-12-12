Новый канцлер Германии Олаф Шольц - прагматик, и будет вынужден лавировать в антироссийской повестке, защищая «Северный поток-2», рассказал в интервью Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211211/1032856287.html резких маневров в этом направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие.

Резких маневров на восточноевропейском направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие, уверен эксперт.

«Он будет защищать «Северный поток — 2», но он будет лавировать в общей мейнстримной повестке. Я думаю, что резкие охлаждения в сторону Украины невыгодны, потому что Меркель при реализации «СП-2» в лице Германии дала Трампу несколько обещаний, которые нужно соблюсти», — сказал Асафов.

Обещания Германии американскому руководству содержат слово "Украина", заключил эксперт. Сосновский раскрыл, что на самом деле делает Германия с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

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