резких маневров в этом направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие.
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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211211/1032856287.html
Резких маневров на восточноевропейском направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие, уверен эксперт.
«Он будет защищать «Северный поток — 2», но он будет лавировать в общей мейнстримной повестке. Я думаю, что резкие охлаждения в сторону Украины невыгодны, потому что Меркель при реализации «СП-2» в лице Германии дала Трампу несколько обещаний, которые нужно соблюсти», — сказал Асафов.
Обещания Германии американскому руководству содержат слово "Украина", заключил эксперт.
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