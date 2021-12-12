«Это естественная инициатива для того, чтобы повысить статус переговоров между Байденом и Зеленским, которые ни к чему не привели. Байден просто проинформировал Украину о том, о чем договорились без Украины. Поэтому нужна была какая-то реакция и они устроили такую провокацию», — сказал Асафов.
Эксперты разошлись во мнениях по поводу украинской провокации у Керченского пролива: часть полагала, что инцидент являлся инициативой Киева, часть — что провокация совершена по указке из Вашингтона.
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