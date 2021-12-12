Президент США Джо Байден уступил Китаю и России в том числе из-за внутриполитических выгод. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Байдену нужна была позитивная повестка — он "остановил войну" России с Украиной, которая и не начиналась.

«Примерно в этой же конфигурации Байден сделал для Китая немыслимую вещь, выразив приверженность принципу единого Китая (фактически вопрос Тайваня ушел из повестки). Нечто подобное возможно и в отношениях с Россией», — сказал Асафов. Пряничная дипломатия: посольство Украины в США присвоило замок «Ласточкино гнездо» в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мы уже наблюдаем изменения позиции американцев по «Северному потоку — 2» и по восстановлению дипломатических отношений. Поэтому подобные подвижки возможны, заключил эксперт.

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