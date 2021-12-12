Байдену нужна была позитивная повестка — он "остановил войну" России с Украиной, которая и не начиналась.
«Примерно в этой же конфигурации Байден сделал для Китая немыслимую вещь, выразив приверженность принципу единого Китая (фактически вопрос Тайваня ушел из повестки). Нечто подобное возможно и в отношениях с Россией», — сказал Асафов.
Мы уже наблюдаем изменения позиции американцев по «Северному потоку — 2» и по восстановлению дипломатических отношений. Поэтому подобные подвижки возможны, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.