США продолжат переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины, а также готовы обсудить с Москвой другие ее обеспокоенности, связанные с усилением международной напряженности, ранее сообщалось в Белом доме. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Эксперт полагает, что сейчас достигнута некая точка, от которой можно строить новые взаимоотношения.

«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал Асафов. Кулеба призвал Запад «выиграть время» для вступления Украины в НАТО © REUTERS, Ints Kalnins

Также эксперт добавил, что Байден готов более предметно подойти к опасениям России по расширению НАТО на восток.

Полностью интервью можно прочитать здесь.