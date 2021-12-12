Эксперт полагает, что сейчас достигнута некая точка, от которой можно строить новые взаимоотношения.
«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал Асафов.
Также эксперт добавил, что Байден готов более предметно подойти к опасениям России по расширению НАТО на восток.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
сейчас достигнута некая точка, от которой можно строить новые взаимоотношения.
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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211211/1032856287.html