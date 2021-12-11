По словам российского политика, «фейс-контроль» при отборе стран-участников на саммит вызывает большие вопросы.
Косачев отметил, что это можно заметить, даже если пользоваться весьма неоднозначным «Индексом демократии» американской неправительственной организации «Фридом Хаус».
Согласно этому индексу, 31 страна-участник саммита относится к «частично свободным» странам, а 3 — к «несвободным».
«Ключевой аспект — не внутренняя политика, а внешняя: безупречная лояльность Америке. С этой точки зрения приглашенный Ирак намного демократичнее неприглашенной Венгрии, хотя многие граждане этих государств могли бы, мягко говоря, поспорить с этим. Собственно, это и есть на сегодня главный критерий "демократичности" того или иного государства: кто больше лоялен — тот больше демократ. И наоборот: кто пытается защищать свой суверенитет и свои интересы — тот тиран. В какой-то степени неприглашение на саммит — показатель суверенитета соответствующей страны», — указал Косачев.
«Саммит за демократию» состоялся 9 и 10 декабря в режиме видеоконференции. Его участниками стали представители 110 стран.
Ранее Послы РФ и КНР в США в совместной статье, опубликованной в американском издании National Interest раскритиковали данную инициативу.
По их словам, она приведёт к идеологической конфронтации и расколу в мире.