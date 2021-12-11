США, организовав так называемый «Саммит за демократию», пригласили туда участников по принципу лояльности Западу. Об этом написал 11 декабря на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федарации РФ Константин Косачев

По словам российского политика, «фейс-контроль» при отборе стран-участников на саммит вызывает большие вопросы.

Жалоба РФ в ЕСПЧ приведет Украину в чувство — Косачев © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Согласно этому индексу, 31 страна-участник саммита относится к «частично свободным» странам, а 3 — к «несвободным».

«Ключевой аспект — не внутренняя политика, а внешняя: безупречная лояльность Америке. С этой точки зрения приглашенный Ирак намного демократичнее неприглашенной Венгрии, хотя многие граждане этих государств могли бы, мягко говоря, поспорить с этим. Собственно, это и есть на сегодня главный критерий "демократичности" того или иного государства: кто больше лоялен — тот больше демократ. И наоборот: кто пытается защищать свой суверенитет и свои интересы — тот тиран. В какой-то степени неприглашение на саммит — показатель суверенитета соответствующей страны», — указал Косачев.

«Саммит за демократию» состоялся 9 и 10 декабря в режиме видеоконференции. Его участниками стали представители 110 стран.

Ранее Послы РФ и КНР в США в совместной статье, опубликованной в американском издании National Interest раскритиковали данную инициативу.

По их словам, она приведёт к идеологической конфронтации и расколу в мире.