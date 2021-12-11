Вашингтон надеется как можно быстрее начать совместную работу с новым правительством Германии. Об этом написал президент США Джо Байден 10 декабря в Twitter

Как сообщил американский президент, он провёл первый телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я с нетерпением ожидаю совместной работы по всему спектру глобальных проблем», — указал Байден.

В Раде посмеялись над предупреждением министра обороны о скором российском вторжении



В последнее время американские СМИ и официальные лица заявляют о том, что Российская Федерация якобы готовит вторжение на Украину.

Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РФ пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.