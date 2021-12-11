Как сообщил американский президент, он провёл первый телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я с нетерпением ожидаю совместной работы по всему спектру глобальных проблем», — указал Байден.
Он также отметил, что, в частности, взаимодействие лидеров двух стран будет касаться ситуации вокруг Украины.
В последнее время американские СМИ и официальные лица заявляют о том, что Российская Федерация якобы готовит вторжение на Украину.
Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.
В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РФ пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.