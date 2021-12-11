Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Россия создаёт угрозу безопасности в Европе. В ходе состоявшейся 10 декабря пресс-конференции он в очередной раз обвинил РФ в концентрации войск на украинской границе

«Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границы Украины, что создаёт всё большую напряжённость и подрывает безопасность в Европе», — заявил генсек НАТО, рассказывая о своей встрече с главами МИД и Минобороны Франции.