«Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границы Украины, что создаёт всё большую напряжённость и подрывает безопасность в Европе», — заявил генсек НАТО, рассказывая о своей встрече с главами МИД и Минобороны Франции.
Одновременно Столтенберг указал, что необходимо как можно скорее наладить взаимодействие в «нормандском формате». По его словам, в ситуации усиления напряжённости данная схема становится особо важной.
Ранее по итогам телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому президент США Джо Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений.