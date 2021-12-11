По его словам, президент США Джо Байден предупредил об этом Россию.
«Президент дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», — заявил не названный агентством представитель.
Седьмого декабря во время онлайн-переговоров с американским коллегой президент России Владимир Путин заявил о «красных линиях» для НАТО.
По его словам, ими стали бы дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Байден, в свою очередь, пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и направит дополнительные войсковые подразделения на восточный фланг военного блока.