Возможные санкции против России в связи с событиями на Украине выйдут за рамки того, что США предпринимали ранее. Об этом сообщило 10 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США

По его словам, президент США Джо Байден предупредил об этом Россию.

«Президент дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», — заявил не названный агентством представитель.

Путин: бомбардировщики НАТО выходят за «красные линии» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил о «красных линиях» для НАТО.

По его словам, ими стали бы дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Байден, в свою очередь, пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и направит дополнительные войсковые подразделения на восточный фланг военного блока.