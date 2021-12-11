Косачёв назвал саммит «пафосным мероприятием». По мнению российского политика, само его название было призвано показать, что все его участники являются демократическими странами, а все остальные — нет.
Рассказывая об инициативе Байдена по выделению сотен миллионов долларов в рамках «Президентской инициативы за демократическое обновление, Косачёв указал его цели далеки от декларируемых.
«Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств», — написал политик.
«Саммит за демократию» состоялся 9 и 10 декабря в режиме видеоконференции.
Его участниками стали представители 110 стран.
Ранее Послы РФ и КНР в США в совместной статье, опубликованной в американском издании National Interest раскритиковали данную инициативу.
По их словам, она приведёт к идеологической конфронтации и расколу в мире.