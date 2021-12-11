Президент США Джо Байден, заявивший в ходе «Саммита за демократию» о выделении 424 миллионов долларов на программы «по укреплению демократии», фактически создаёт «фонд вмешательства» во внутренние дела других государств. Об этом написал 11 декабря на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федарации РФ Константин Косачев

Косачёв назвал саммит «пафосным мероприятием». По мнению российского политика, само его название было призвано показать, что все его участники являются демократическими странами, а все остальные — нет.

Рассказывая об инициативе Байдена по выделению сотен миллионов долларов в рамках «Президентской инициативы за демократическое обновление, Косачёв указал его цели далеки от декларируемых.

«Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств», — написал политик.

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Его участниками стали представители 110 стран.

Ранее Послы РФ и КНР в США в совместной статье, опубликованной в американском издании National Interest раскритиковали данную инициативу.

По их словам, она приведёт к идеологической конфронтации и расколу в мире.