Комментируя произошедший на днях инцидент в Азовском море, Мурадов указал, что он являются частью политики киевского режима, которая будет продолжена.
«Этот инцидент в Азовском море — часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер», — заявил официальный представитель.
9 декабря, во время переговоров американского и украинского президентов, корабль ВМС Украины «Донбасс» вошёл в российские территориальные воды и приблизился к входу в Керченский пролив.
При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс.
Позднее посольство США в Киеве заявило, что «Донбасс» якобы имел полное право находиться в этих водах.
В ответ в Москве заявили, что подобные провокации могут привести к серьёзным последствиям.