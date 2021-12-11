Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что украинские власти, при поддержке США, могут пойти на новые провокации в районе Азовского и Чёрного морей

Комментируя произошедший на днях инцидент в Азовском море, Мурадов указал, что он являются частью политики киевского режима, которая будет продолжена.

«Этот инцидент в Азовском море — часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер», — заявил официальный представитель.

Одного раза достаточно. Украинский Генштаб не планирует проход через Керченский пролив © Скриншот ICTV

При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс.

Позднее посольство США в Киеве заявило, что «Донбасс» якобы имел полное право находиться в этих водах.

В ответ в Москве заявили, что подобные провокации могут привести к серьёзным последствиям.