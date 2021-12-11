Ранее Байден упоминал о возможности такой встречи для обсуждения планов НАТО по усилению военного присутствия близ границ РФ. По информации СМИ, в ней приняли бы участие представители США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.
«Одно из правительств региона в ярости и требует немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден. Об этом рассказал дипломат этой страны, который отказался назвать свое имя, поскольку речь шла о конфиденциальном деле», — сообщило агентство.
По словам другого не названного агентством дипломата, беспокойство правительств восточных членов НАТО вызвано возможными уступками со стороны военного блока.
Они опасаются, что это повлияет на «свободу передвижения» военных НАТО и их способность к действиям.
Россия неоднократно заявляла о своём беспокойстве в связи с наращиванием военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказа военного блока от рассмотрения предложений России по уменьшению напряженности.