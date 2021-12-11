Правительства стран НАТО из Восточной Европы «разъярены» планами президента США Джо Байдена по организации встречи между несколькими ведущими странами НАТО и РФ. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 декабря агентством Bloomberg

Ранее Байден упоминал о возможности такой встречи для обсуждения планов НАТО по усилению военного присутствия близ границ РФ. По информации СМИ, в ней приняли бы участие представители США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

«Одно из правительств региона в ярости и требует немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден. Об этом рассказал дипломат этой страны, который отказался назвать свое имя, поскольку речь шла о конфиденциальном деле», — сообщило агентство.

«Администрация США толкает Украину к уступкам». Что еще американские СМИ пишут о разговоре Байдена и Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

Они опасаются, что это повлияет на «свободу передвижения» военных НАТО и их способность к действиям.



Россия неоднократно заявляла о своём беспокойстве в связи с наращиванием военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказа военного блока от рассмотрения предложений России по уменьшению напряженности.