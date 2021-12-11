Депутат Государственной Думы России от Крыма Михаид Шеремет предложил, чтобы военно-морские силы Украины впредь пользовались пиратским флагом, сообщает 11 ноября агентство РИА Новости

Об этом он заявил, комментируя провокацию корабля украинских ВМС в Азовском море.

«Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский чёрный — с черепом человека и костями», — сказал Шеремет.

«Хитрый» план Зеленского. Почему к Керченскому мосту послали старый «Донбасс» © commons.wikimedia.org, George Chernilevsky

При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс. Позже корабль вернулся в территориальные воды Украины.

ФСБ России, сообщившая об инциденте, расценила действия экипажа судна как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.