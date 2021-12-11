Об этом он заявил, комментируя провокацию корабля украинских ВМС в Азовском море.
«Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский чёрный — с черепом человека и костями», — сказал Шеремет.
9 декабря, во время переговоров президентов США и Украины, украинский военный корабль «Донбасс» вошёл в территориальные воды РФ и приблизился к входу в Керченский пролив.
При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс. Позже корабль вернулся в территориальные воды Украины.
ФСБ России, сообщившая об инциденте, расценила действия экипажа судна как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.