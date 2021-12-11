Депутат Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя слова президента Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу заявила, что проведение такого мероприятия «растерзает» Украину, сообщает 11 декабря агентство РИА Новости

Украинский президент накануне заявил, что допускает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

По мнению Геращенко, депутата от фракции «Европейская солидарность», Зеленский является «случайным» человеком на посту президента страны, а референдум по Донбассу чрезвычайно опасен.

«Подобный референдум разорвёт общество и растерзает страну», — утверждает Геращенко.

Она заявила, что упомянутый президентом референдум якобы поставит под вопрос территориальную целостность страны, что, по её мнению, является государственной изменой.



Ранее бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко также раскритиковал идею Зеленского о проведении референдума по Донбассу.