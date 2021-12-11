Украинский президент накануне заявил, что допускает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.
По мнению Геращенко, депутата от фракции «Европейская солидарность», Зеленский является «случайным» человеком на посту президента страны, а референдум по Донбассу чрезвычайно опасен.
«Подобный референдум разорвёт общество и растерзает страну», — утверждает Геращенко.
Она заявила, что упомянутый президентом референдум якобы поставит под вопрос территориальную целостность страны, что, по её мнению, является государственной изменой.
Ранее бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко также раскритиковал идею Зеленского о проведении референдума по Донбассу.