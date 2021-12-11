В статье, озаглавленной «Украинские командиры говорят, что российское вторжение привело бы к их разгрому», газета приводит мнение профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», — рассказал военный специалист.
Многие украинские военные придерживаются похожего мнения, указывает газета.
Киевское правительство и США регулярно заявляют о якобы существующей угрозе «российского вторжения» на Украину.
Москва отвергает эти обвинения.
По мнению РФ, речь идёт о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.
Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.