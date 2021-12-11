В случае вооруженного столкновения с Россей расположенные у её границы подразделения украинской армии будут быстро разгромлены. Такой прогноз опубликовала 9 декабря американская газета New York Times

В статье, озаглавленной «Украинские командиры говорят, что российское вторжение привело бы к их разгрому», газета приводит мнение профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли.

«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», — рассказал военный специалист.

Политолог Кошкин: Запад прикрывает возможное наступление ВСУ на Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

Киевское правительство и США регулярно заявляют о якобы существующей угрозе «российского вторжения» на Украину.

Москва отвергает эти обвинения.

По мнению РФ, речь идёт о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.

Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.