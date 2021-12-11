В случае войны киевского режима с Россией Турция не заинтересована в том, чтобы в ней участвовать. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 декабря агентством Bloomberg

Там отмечается, что Турция — член блока НАТО, который оказывает военную помощь киевскому режиму. Кроме того, Турция поставляет Украине боевые беспилотники «Байрактар». Однако это не означает желания страны противостоять России в военном отношении, говорится в статье.

«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — заявил агентству неназванный турецкий представитель.

Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в Германии © Grup Yorum Реджепа Тайипа Эрдогана свойственно «маневрирование».



Страны Запада и киевский режим обвиняют Москву в подготовке агрессивных действий против Украины.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.