Там отмечается, что Турция — член блока НАТО, который оказывает военную помощь киевскому режиму. Кроме того, Турция поставляет Украине боевые беспилотники «Байрактар». Однако это не означает желания страны противостоять России в военном отношении, говорится в статье.
«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — заявил агентству неназванный турецкий представитель.
Он также указал, что внешней политике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана свойственно «маневрирование».
Страны Запада и киевский режим обвиняют Москву в подготовке агрессивных действий против Украины.
При этом Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.