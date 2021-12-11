Со ссылкой на свои источники телеканал сообщил, что этот пакет несколько недель лежал у Байдена на столе, но до сих пор не был одобрен.
По информации телеканала, задержка связана с желанием выиграть время для дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины. В качестве ещё одной причины для задержки телеканал назвал желание сохранить рычаг воздействия на РФ в случае её нападения на соседнюю страну.
По словам американского СМИ, представители киевского режима не понимали, почему обещанная военная помощь задерживается.
«Это вызывает небольшое разочарование», — цитирует NBC слова «лица, знакомого с точкой зрения киевского правительства».
Как в Белом доме, так и в Киеве не ответили на вопросы телеканала по данной теме.
7 декабря в режиме видеоконференции состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Менее двух суток спустя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что договорённости президентов уже воплощаются в жизнь, но подробности обещала рассказать позже, призвав «дать экспертам время для того, чтобы поделиться не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы».