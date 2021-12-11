Президент США Джо Байден не одобрил пакет военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов долларов. Об этом сообщает 11 декабря американский телеканал NBC News

Со ссылкой на свои источники телеканал сообщил, что этот пакет несколько недель лежал у Байдена на столе, но до сих пор не был одобрен.

По информации телеканала, задержка связана с желанием выиграть время для дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины. В качестве ещё одной причины для задержки телеканал назвал желание сохранить рычаг воздействия на РФ в случае её нападения на соседнюю страну.



По словам американского СМИ, представители киевского режима не понимали, почему обещанная военная помощь задерживается.

«Это вызывает небольшое разочарование», — цитирует NBC слова «лица, знакомого с точкой зрения киевского правительства».

В США предложили выделить Украине дополнительную военную помощь © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

7 декабря в режиме видеоконференции состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Менее двух суток спустя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что договорённости президентов уже воплощаются в жизнь, но подробности обещала рассказать позже, призвав «дать экспертам время для того, чтобы поделиться не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы».