Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью его правительства является «мир через силу» на Донбассе. Об этом говорится в его статье, вышедшей 10 декабря в американском журнале Foreign Affairs

В статье, озаглавленной «Не продавайте Украину», Кулеба призвал США и их европейских союзников к усилению «сдерживания России».

«В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны вести переговоры с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в неё. И этот момент станет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО», — написал глава МИД Украины.

Financial Times объяснила, как США удалось убедить Европу во «вторжении» РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Затем она была подхвачена политическими деятелями США.

Представители киевского правительства сначала заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.

Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.

В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.