В статье, озаглавленной «Не продавайте Украину», Кулеба призвал США и их европейских союзников к усилению «сдерживания России».
«В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны вести переговоры с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в неё. И этот момент станет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО», — написал глава МИД Украины.
В последнее время в американских СМИ поднялась волна публикаций о том, что Российская Федерация якобы готовит вторжение на Украину.
Затем она была подхвачена политическими деятелями США.
Представители киевского правительства сначала заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.
В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.