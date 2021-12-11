По словам польского политика, результаты переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, «неутешительны», поскольку США не ввели санкций против российско-германского газопровода.
«Проект «Северный поток — 2»… должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой», — заявил Моравецкий.
По его словам, отказ от санкций против СП-2 означает примирение с «имперской политикой Кремля».
«Северный поток — 2» — газопровод, проходящий через Балтийское море от побережья России до Германии. Его строительство было завершено в сентябре.
В ноябре процесс сертификации газопровода был приостановлен Федеральным сетевым агентством Германии.
Агентство заявило, что газопровод будет сертифицирован, когда компания-оператор Nord Stream 2 AG проведет реорганизацию согласно законодательству ФРГ.
На днях новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что СП-2 отвечает интересам страны.