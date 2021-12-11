Проект «Северный поток — 2» будет «символом и инструментом господства России» над Европой, поэтому он должен быть остановлен. Об этом заявил на днях премьер- министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете «La Reppublica»

По словам польского политика, результаты переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, «неутешительны», поскольку США не ввели санкций против российско-германского газопровода. «Проект «Северный поток — 2»… должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой», — заявил Моравецкий. По его словам, отказ от санкций против СП-2 означает примирение с «имперской политикой Кремля». «Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock В ноябре процесс сертификации газопровода был приостановлен Федеральным сетевым агентством Германии. Агентство заявило, что газопровод будет сертифицирован, когда компания-оператор Nord Stream 2 AG проведет реорганизацию согласно законодательству ФРГ. На днях новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что СП-2 отвечает интересам страны.