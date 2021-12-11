Белорусский лидер призвал страны ЕАЭС не обращать внимание на призывы стран Запада. которые, по его словам, настраивают их против Белоруссии.
Он указал, что разные страны ЕАЭС пока что в разной степени подвержены давлению со стороны «коллективного Запада», но этот процесс будет нарастать.
«Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится…. Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов», — заявил Лукашенко.
Он призвал страны ЕАЭС рассчитывать только на свои силы и использовать свои возможности для налаживания импортозамещения.
«Мы можем себя обеспечить всем необходимым», — отметил белорусский президент.
ЕАЭС был создан в 2015 году. Его членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Кроме того, статус государств-наблюдателей союза имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.