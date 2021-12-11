Страны Запада будут продолжать оказывать давление на страны Евразийского экономического союза, не ограничиваясь Белоруссией и Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Белорусский лидер призвал страны ЕАЭС не обращать внимание на призывы стран Запада. которые, по его словам, настраивают их против Белоруссии.

Европа давит. Каким будет пятый «антибелорусский» пакет санкций © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится…. Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов», — заявил Лукашенко.

Он призвал страны ЕАЭС рассчитывать только на свои силы и использовать свои возможности для налаживания импортозамещения.

«Мы можем себя обеспечить всем необходимым», — отметил белорусский президент.

ЕАЭС был создан в 2015 году. Его членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Кроме того, статус государств-наблюдателей союза имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.