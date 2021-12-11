Национальные интересы Украины не преследует ни одна из лоббистских групп, уверен эксперт.

 

«Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко. Она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит», — сказал Черняев. 

Подавить остатки сопротивления. Зачем США вводят санкции против украинцев
Подавить остатки сопротивления. Зачем США вводят санкции против украинцев
© Public domain / Loren

Срок использования Украины как инструмента против России же не ограничен, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.