Национальные интересы Украины не преследует ни одна из лоббистских групп, уверен эксперт.
«Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко. Она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит», — сказал Черняев.
Срок использования Украины как инструмента против России же не ограничен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.