Тем, кто пользуется Украиной, абсолютно её не жалко, заявил Алексей Черняев, кандидат политических наук, американист в интервью Украина.ру

Эксперт ответил на вопрос, какую роль Украина играет для американского истеблишмента.

«Это три истории. Первая — это инструмент воздействия на Россию, в этом плане Украину «любят» все. Вторая — бывшая УССР как любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время…И третья: Украина — источник коррупции, обогащения. Руки на ней грели все, начиная с сына самого [президента США Джо] Байдена, заканчивая другими персонажами», — сказал Черняев. «Американцы подсказали»: Охрименко о ситуации с «Мотор Сич» © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Лоббистов же интересов самой Украины в США нет, есть только силы, эксплуатирующие украинский вопрос, заключил эксперт.

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