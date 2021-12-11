Ранее министр экологии Польши Анна Москва заявила, что «Газпром» нужно наказать за высокие цены на газ в Европе и сказала, что потребует от Еврокомиссии начать антимонопольное расследование против компании. О возможных рисках этого для российского энергогиганта рассказал в интервью Украина.ру эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков

Даже в случае возбуждения антимонопольного производства дело развалится, так как самому "Газпрому" невыгодны сверхвысокие цены на газ, утверждает эксперт.

«В самом худшем случае будет начислен штраф от годового оборота в размере от 1% до 10%, и «Газпром» все равно заработает гораздо больше, чем заплатит штрафов», — сказал Юшков. За отказ клиентов покупать газ Москва требует от ЕС наказать «Газпром» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

Никакой штраф, который может начислить Еврокомиссия после антимонопольного расследования, не перекроет доходы «Газпрома». Если он и случится, то будет привязан к обороту компании, заключил эксперт.

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