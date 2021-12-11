Даже в случае возбуждения антимонопольного производства дело развалится, так как самому "Газпрому" невыгодны сверхвысокие цены на газ, утверждает эксперт.
«В самом худшем случае будет начислен штраф от годового оборота в размере от 1% до 10%, и «Газпром» все равно заработает гораздо больше, чем заплатит штрафов», — сказал Юшков.
Никакой штраф, который может начислить Еврокомиссия после антимонопольного расследования, не перекроет доходы «Газпрома». Если он и случится, то будет привязан к обороту компании, заключил эксперт.
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