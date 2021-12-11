Причины галопирующего роста цен на газ в Европе зависели от множества факторов. О них в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

В этом году цены на газ не упали после выхода из отопительного сезона. Они росли летом, росли осенью и продолжают расти зимой.

«Этому есть много причин. Первая — зима была продолжительная и холодная в отопительный сезон 2020-2021 года, из которого европейцы вышли с опустошенными хранилищами газа. В летний период газа закачали мало, так как цена постоянно повышалась, а трейдеры каждый раз полагали, что это пик цены и дальше пойдет снижение», — сказал Юшков. «Нужно рубить на корню»: Юшков о привычке Молдавии не платить за газ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Также причиной энергокризису послужило резкое сокращение собственной добычи в Европе — функционеры ЕС подстёгивают "зелёный переход" и отпугивают инвесторов в нефтегазовой отрасли, дополнил эксперт. Кроме того, ветряная энергетика в этом году выработала значительно меньше энергии, чем в предыдущие годы.

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