Польша обвиняет российского энергетического гиганта в манипулировании ценами на газовом рынке, однако ей не удастся достичь в этом успеха, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В текущем сезоне цены на голубое топливо не упали: в отопительный сезон 2020-2021 года зима была продолжительной и холодной, а в летний период газа закачали мало, так как цена постоянно повышалась.

«В итоге газ так и не подешевел, и они пришли к отопительному сезону с меньшими объемами газа, чем в среднем в предыдущие годы…ЕС также активно выдавливал газ и уголь из энергобаланса. Они массово закрывали угольные и газовые электростанции, угольные шахты. Все это привело к дефициту», — сказал Юшков.

Антимонопольные претензии Польши безосновательны, утверждает эксперт, так как поставки газа российская компания осуществляла в строгом соответствии с контрактами, а снижение спроса на европейских рынках возникло из-за повышения рыночных цен. За отказ клиентов покупать газ Москва требует от ЕС наказать «Газпром» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Поэтому формально по общим объемам экспорта у него произошло уменьшение примерно с сентября. Поляки говорят: смотрите, «Газпром» сначала качал много, а потом стал меньше качать. Вот он и виноват в том, что цены выросли», — заявил эксперт.

Юшков выразил уверенность в том, что обвинения Польши просто "развалятся".

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