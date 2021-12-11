В текущем сезоне цены на голубое топливо не упали: в отопительный сезон 2020-2021 года зима была продолжительной и холодной, а в летний период газа закачали мало, так как цена постоянно повышалась.
«В итоге газ так и не подешевел, и они пришли к отопительному сезону с меньшими объемами газа, чем в среднем в предыдущие годы…ЕС также активно выдавливал газ и уголь из энергобаланса. Они массово закрывали угольные и газовые электростанции, угольные шахты. Все это привело к дефициту», — сказал Юшков.
Антимонопольные претензии Польши безосновательны, утверждает эксперт, так как поставки газа российская компания осуществляла в строгом соответствии с контрактами, а снижение спроса на европейских рынках возникло из-за повышения рыночных цен.
«Поэтому формально по общим объемам экспорта у него произошло уменьшение примерно с сентября. Поляки говорят: смотрите, «Газпром» сначала качал много, а потом стал меньше качать. Вот он и виноват в том, что цены выросли», — заявил эксперт.
Юшков выразил уверенность в том, что обвинения Польши просто "развалятся".
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