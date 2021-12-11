Бытует мнение, что националисты в Казахстане "подняли голову" по причине затянувшегося транзита власти, и что нынешний президент Касым-Жомарт Токаев не вполне контролирует ситуацию в этом плане. Однако глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович представил другое мнение в интервью Украина.ру

В качестве примера эксперт приводит назначение нынешнего министра образования — Мендкович называет его "пособником нацистов".

«Я с этим не согласен. Напомню, что известный пособник нацистов, нынешний министр образования Асхат Аймагамбетов был назначен на высокий государственный пост еще в 2017 году, когда транзит власти еще не начинался. То есть где-то в 2016-2017 году началась инкорпорация в государственную элиту группы националистов-экстремистов, причем, тесно связанных с США», — сказал Мендкович. Казахстан избавляется от русского языка в сфере услуг © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Аймагамбетов сделал карьеру при поддержке фонда Сороса, есть опубликованные фотографии его с нынешним директором ЦРУ, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.