Украинская власть во многом алогична, шизофренична и абсолютно во всем непоследовательна, и чётко узнать, как повлияют прошедшие переговоры президентов США и России на напряжённость в Донбассе по этой причине невозможно, уверен эксперт.
«Если ты этот вопрос задашь Зеленскому, Ермаку или тому же Мишане Подоляку, они все ответят разное, а на следующий день каждый из них поменяет свой ответ на противоположный. У нас две недели назад глава СНБО Данилов рассказывал, что «российское вторжение в Украину» — это фейки кремлевской пропаганды. А в тот же самый день глава военной разведки Буданов говорил о большой вероятности высадки российского морского десанта в Одессе», — сказал Лесев.
В такой конфигурации иррационального принятия решений на самом высоком государственном уровне предсказать что-либо по Донбассу просто невозможно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.