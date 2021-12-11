Снижение напряжённости в Донбассе предсказать невозможно по причине шизофреничности киевской власти, рассказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью Украина.ру

Украинская власть во многом алогична, шизофренична и абсолютно во всем непоследовательна, и чётко узнать, как повлияют прошедшие переговоры президентов США и России на напряжённость в Донбассе по этой причине невозможно, уверен эксперт.

«Если ты этот вопрос задашь Зеленскому, Ермаку или тому же Мишане Подоляку, они все ответят разное, а на следующий день каждый из них поменяет свой ответ на противоположный. У нас две недели назад глава СНБО Данилов рассказывал, что «российское вторжение в Украину» — это фейки кремлевской пропаганды. А в тот же самый день глава военной разведки Буданов говорил о большой вероятности высадки российского морского десанта в Одессе», — сказал Лесев. Коротченко объяснил, для чего Украина готовит вторжение в Донбасс © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В такой конфигурации иррационального принятия решений на самом высоком государственном уровне предсказать что-либо по Донбассу просто невозможно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.