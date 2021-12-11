Уровень капитальных инвестиций - критически важный параметр в экономике любой страны. При Владимире Зеленском Украина по этому параметру занимает третье место с конца из всех стран мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров

Капитальные инвестиции в основном — это затраты на постройку и обновление инфраструктуры, показатель роста экономики в будущем. Азаров заявил, что всегда следил, чтобы уровень капитальных инвестиций, в самые тяжелые времена, были не меньше 18-20%.

«Вот сейчас задай вопрос Зеленскому: что такое уровень капитальных инвестиций? Шмыгалю какому-нибудь задай вопрос, знает ли он о том, что мы сейчас на третьем месте от хвоста из двухсот стран мира по уровню капитальных инвестиций. У нас около 7% от ВВП, а минимальный показатель, просто для того, чтобы инфраструктура существовала, хоть какая-то, это примерно 15%», — сказал Азаров. Азаров раскрыл, во что Украину превратят западные кураторы © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

На обновление украинской экономики выделяется в два раза меньше средств, чем нужно для поддержания инфраструктуры, подвёл итог собеседник издания.

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