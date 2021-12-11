Россия из-за своих размеров, из-за своей истории, из-за своего сложнейшего положения — страна, которая нуждается в национально ориентированных элитах больше всего, заявил эксперт.
«В каждой стране её развитие, её существование, тем более если страна большая, если страна развита, и если вокруг есть недоброжелатели, зависит от того, есть ли в стране государственная элита…Россия же на правильном пути, но это ей еще предстоит доказать. И качество элиты определит, будет ли Россия через 50 лет, или её не будет», — сказал Кедми.
Единственной страной, которая сейчас имеет государственную элиту, можно назвать Китай, считает собеседник издания.
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