Наличие государственной элиты с чётким видением национальных интересов, ориентиров, целей - ключевое требование, которое определит, будет ли существовать российское государство. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми

Россия из-за своих размеров, из-за своей истории, из-за своего сложнейшего положения — страна, которая нуждается в национально ориентированных элитах больше всего, заявил эксперт.

«В каждой стране её развитие, её существование, тем более если страна большая, если страна развита, и если вокруг есть недоброжелатели, зависит от того, есть ли в стране государственная элита…Россия же на правильном пути, но это ей еще предстоит доказать. И качество элиты определит, будет ли Россия через 50 лет, или её не будет», — сказал Кедми. Николай Азаров о распаде СССР: Украина вошла в независимость с неготовой к этому элитой © РИА Новости, Александр Натрускин

Единственной страной, которая сейчас имеет государственную элиту, можно назвать Китай, считает собеседник издания.

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